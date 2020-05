Rik Daems blikt terug op verkiezingscampagne met camper: "Gezien de omstandigheden had ik hem beter gekocht"

Intussen is Rik Daems voorzitter van de parlementaire vergadering van de Raad van Europa. Dat wil zeggen dat hij regelmatig met 47 landen moet vergaderen. “Dat is lastig. Meer dan 600 parlementsleden zetelen in de Raad van Europa. Normaal gezien houden we vier keer per jaar een plenaire vergadering in Straatsburg. Dat gaat nu niet. Via een videoconferentie is dat ook niet haalbaar. De kleinere vergaderingen doen we wel via videoconferenties. De Raad van Europa is bewaker van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, en het zijn net die zaken die op het spel staan in deze crisis. Het is belangrijk dat we toch nog met elkaar in contact zijn.”