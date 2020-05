Robot ontsmet winkelkarren in AD Delhaize Roeselare

Een aantal maanden geleden zouden we het niet voor mogelijk hebben gehouden, wachten op een winkelkar die ontsmet is. Meestal gebeurt dat door een personeelslid of jobstudent. In de AD Delhaize hebben ze daarvoor een wel heel bijzonder personeelslid ingezet, namelijk een robot. Het gaat om een robotarm die zowel de boven- als onderkant van de winkelkar ontsmet.

"We gaan er van uit dat het nog een hele tijd verplicht zal zijn, dat karren ontsmetten. Nu is het een leuke taak voor ons personeel, omdat er veel sociaal contact is en mooi weer. Maar als het koud is en regent, dan zullen ze minder enthousiast zijn om de hele dag karren te ontsmetten", zegt zaakvoerder Geert Omez.