Schoonheidssalon in Ninove klaar voor eerste werkdag: “We zijn helemaal volgeboekt”

“Dit is mijn eerste pedicure sinds het begin van de coronacrisis”, gaat Conny verder. “Ik ben heel blij dat we weer kunnen starten. Het is een beetje anders dan vroeger, maar ik ben het nog niet verleerd.” En ook Conny’s klanten zijn blij dat ze weer langs kunnen komen. “Ik ben zeer blij dat mijn voetjes weer onder handen worden genomen”, vertelt een man. “Na zo een lange tijd in quarantaine was dat wel nodig.”