Seizoensarbeiders ontsnappen aan de vlammen bij brand in fruitloods in Sint-Truiden

De oorzaak is nog niet bekend, maar het vuur ontstond rond twee uur in de loods in de Drie Gezustersstraat in deelgemeente Zepperen. Op de benedenverdieping zijn koelcellen en opslagplaatsen ondergebracht. De bovenverdieping is ingericht als logement voor seizoensarbeiders. Daar zou plaats zijn voor een 120-tal mensen. Hoeveel er aanwezig waren, is niet duidelijk maar een 20-tal zou voor een controle naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze hadden rook ingeademd, maar niemand was echt gewond.