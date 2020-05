Sportclubs kunnen trainen in tuin van gemeentehuis Boutersem

Binnenkort worden er zo lessen pilates en tai chi gegeven in de tuin van het gemeentehuis, en dat is belangrijk zegt schepen van Sport Maarten Devroye (N-VA): “Het is vooral de bedoeling om weer zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Sport is belangrijk, zeker in coronatijden. Dus dan is het voor ons heel belangrijk dat we alle mogelijkheden benutten. Daarom dat we de tuinen, die sowieso publiek toegankelijk zijn, opstellen om lessen te geven. Waarom zouden we het niet doen?”