Stakingsaanzegging in Waalse en Brusselse ziekenhuizen en ook in Vlaanderen onrust, De Block: "Een misverstand"

Met een koninklijk besluit wou minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) “Italiaanse toestanden” in onze ziekenhuizen vermijden, en dus maakte ze het mogelijk dat personeel uit ziekenhuizen met weinig corona-patiënten gedwongen kon verhuizen naar ziekenhuizen waar handen te kort zijn.

Het KB schoot in het verkeerde keelgat in de zorgsector, ook in Vlaanderen, zegt Jan-Piet Bauwens van de socialistische vakbond BBTK in "De wereld vandaag" op Radio 1, want het was helemaal niet nodig: “Er is in Vlaanderen een reserve van 5.000 mensen, gepensioneerde verpleegkundigen en dokters waren bereid om opnieuw aan het werk te gaan. We waren niet in Italië”.

De vakbonden - Vlaamse én Franstalige - vroegen aan minister De Block om het KB weer in te trekken, maar dat bleek juridisch moeilijk te liggen. Om hun ongenoegen te uiten, draaide het personeel van het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis ostentatief de rug naar premier Wilmes (MR), toen die er zaterdag op bezoek kwam.

Dat ontlokte dan weer een zure opmerking aan een partijgenote van de premier, MR-minister van Energie Marghem (“kinderlijk”), en toen was het hek van de dam in de Franstalige zorg. Vandaar de stakingsaanzegging. In Vlaanderen vond de reactie van Marghem veel minder weerklank. De stakingsdreiging is er dan ook minder groot.