Terugwedstrijd voor promotie naar 1A tussen OHL en Beerschot wordt mogelijk in het buitenland gespeeld

Het is voor OHL niet gemakkelijk om een ploeg samen te stellen voor de terugmatch en voor de nieuwe voetbalcompetitie. "We zijn aan het bekijken welke spelers we hebben", legt Willems uit, "welke spelers einde contract zijn, van welke spelers we het contract willen verlengen, welke nieuwe spelers we willen aankopen en dat zonder te weten of we volgend jaar in 1A of in 1B zullen spelen. En sommige spelers willen pas toehappen als ze zeker zijn dat we promoveren. Dat is heel moeilijk."