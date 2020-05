Vanavond start Nederlandse remake van "Dertigers": "Soms vonden ze ons scenario té Vlaams"

Intussen liggen de opnames voor de derde reeks van 'Dertigers' in Antwerpen stil. "We zouden over een tweetal weken beginnen draaien. Maar in deze coronatijden is dat uitgesteld. Een datum is er nog niet. Net zoals de collega's van 'Thuis' hebben we een testdag gehouden", zegt Goffin. "We hebben scènes uit de tweede reeks opnieuw opgenomen met veiligheidsmaatregelen. We houden afstand en dragen mondmaskers als we niet in beeld zijn. We knuffelen ook niet, wat voor de vriendengroep uit 'Dertigers' toch vreemd is. Nu is het afwachten hoe de montage er op beeld zal uitzien en of we toch kunnen opnemen wat we nodig hebben voor de reeks."