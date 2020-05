Veel jeugdvoetbalclubs beslissen zelf om niet te herstarten: "We kunnen de veiligheid niet garanderen en zouden trainen zonder doel"

"We gaan de draad niet meer oppikken voor dit seizoen", vertelt Geert Glorie, de jeugdcoördinator van KVK Westhoek, teleurgesteld maar overtuigd dat het de beste beslissing is. "Het probleem is dat we weinig hebben om nog naar toe te trainen, op een paar kleine toernooitjes na. We zouden dus trainen zonder doel, terwijl we de veiligheid voor onze spelers, ouders en trainers niet kunnen verzekeren".



Strikt genomen mag trainen wel weer, maar er zijn heel wat voorwaarden aan verbonden. "Dat klopt", zegt Geert, "de voetbalbond heeft ons een hele reeks voorwaarden opgelegd. Terecht. Maar het lijkt ons zeer moeilijk om aan die voorwaarden te voldoen. We zouden voortdurend al het materiaal moeten ontsmetten, de spelers vragen om de bal niet aan te raken met hun handen, de ouders weren van de trainingen, maar vooral ook moeten vragen dat de spelers afstand houden van elkaar. En dat lijkt mij gewoon niet te doen wanneer je voetbalt. Daarom zetten we nu al een punt achter dit seizoen."