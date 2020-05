Veel meer verkeer na versoepeling coronamaatregelen, staan we straks weer gewoon in de file?

Als dit zo doorgaat, staan we dan straks weer allemaal in de file? Neen, in vergelijking met begin maart rijden er nog steeds 40 procent minder auto’s en 10 procent minder vrachtwagens op de snelwegen. Het is dus best mogelijk dat het echte fileseizoen er pas in de loop van de herfst weer aankomt.

Wel één belangrijke kanttekening: in juni, juli en augustus bestaan de files op de Belgische wegen vooral uit vrijetijdsverkeer. Als de versoepeling van de maatregelen zich doorzet en heel wat mensen in eigen land met de auto op vakantie gaan omdat vliegreizen moeilijk zijn, dan kan het op onze wegen dus nog best druk worden.