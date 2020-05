Viroloog Steven Van Gucht: "Mensen lijken bang om namen door te geven aan contactonderzoekers"

Wie besmet is met het coronavirus en wordt opgebeld door een contactopspoorder, geeft gemiddeld maar één of geen namen door van mensen met wie hij of zij nauw in contact is geweest. Experten verwachten nochtans vier tot vijf risicocontacten per besmette patiënt. Viroloog Steven Van Gucht vermoedt dat heel wat mensen bang zijn om al hun contacten door te geven, maar roept op om open kaart te spelen. "Het onderzoek is volledig anoniem en wie toch meer contacten heeft gehad dan toegestaan, zal nooit beoordeeld of bestraft worden."