Virussen de wereld uit helpen door in je DNA te knippen: CRISPR uitgelegd

Op 26 november 2018 verschijnt een video op YouTube waarin de Chinese wetenschapper He Jiankui vertelt dat hij zonet de eerste genetisch gewijzigde baby’s op de wereld heeft gezet. Met de CRISPR-techniek veranderde Jiankui hun DNA, de basisbouwstenen van hun latere lichaam. Hij maakte ze op die manier immuun voor het hiv, het virus dat aids veroorzaakt. Maar is dat ook gelukt? En kunnen we ons ook immuun maken voor andere virussen zoals het coronavirus?

Samen met moleculair biologe Hetty Helsmoortel, die het boek 'De geknipte genen' schreef over de revolutionaire CRISPR-techniek, gaan we op zoek naar antwoorden op deze vragen.