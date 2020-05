Vrachtwagen tuimelt van brug in Nazareth, chauffeur heeft geen schrammetje

Een 24-jarige vrachtwagenchauffeur uit Gavere blijkt een goede engelbewaarder te hebben na een zwaar verkeersongeval op de N60 in Nazareth. De man donderde met zijn truck en oplegger van een brugtalud, maar als bij wonder hield hij er alleen een schrammetje op zijn arm aan over. “Jammer dat de vrachtwagen niet geladen was, anders was dit niet gebeurd”, vertelt hij.