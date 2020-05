Weer bezoek in woonzorgcentra: babbelboxen ingericht in WZC 't Zand in Antwerpen

"Het is toch een grote afstand, wat wel vreemd is", zegt Veerle die haar grootmoeder komt bezoeken. "Ik hang bijna over de nadarhekken, omdat ik zo gewoon ben om mijn bomma te knuffelen. Het is ook de manier waarop ik het meest met haar communiceer. Ze kan nog wel wat praten, maar ik merk dat ze het toch fijner vindt als ik haar aanraak."

Een bezoek is dus nog altijd niet vanzelfsprekend. De boxen werden de afgelopen weken al eens met een paar bezoekers getest en Veerle was er één van. "Anderhalve week geleden merkte ik al dat ze me niet meer zo goed herkende. Voor de crisis kwam ik elke week. Het is toch vreemd dat die communicatie zo erg achteruit is gegaan en ze helemaal in haar eigen wereldje verzonken is."