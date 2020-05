WHO-topman Tedros en China beloven "op het geschikte ogenblik" onafhankelijk onderzoek naar coronavirus

Volgens de persbureau's zou het voorstel veel kans maken om tweederde van de lidstaten van de WHO achter zich te krijgen. Mede daarom wellicht dat zowel China als de WHO zich nu bereid verklaren, zonder er een tijdschema aan vast te knopen.

De WHO zit ook zonder coronavirus al in de problemen. Zo heeft de VS haar bijdrage -goed voor een vijfde van het budget- opgeschort, waardoor de WHO in volle epidemie financieel erg zwak staat. Andere lidstaten kunnen dat enorme tekort niet zo meteen opvullen, tenzij als China die beloofde twee miljard dollar zou doorstorten en zo het Amerikaanse vacuüm meer dan zou opvullen. Een overzicht van de verplichte en vrijwillige bijdragen van de lidstaten aan de WHO vindt u hier bij de Amerikaanse publieke omroep NPR.

Anderzijds is er ook een diplomatiek probleem. Veel landen eisen dat Taiwan -of de Republiek China zoals het officieel heet- opnieuw een waarnemerstatus krijgt in de WHO. De communistische Volksrepubliek China -dat Taiwan beschouwt als een provincie- verzet zich daar echter tegen en zou binnen de organisatie voldoende lidstaten achter zich krijgen, te meer daar die vaak afhankelijk zijn van Chinees geld en investeringen. Nochtans is Taiwan met 23 miljoen inwoners, slechts 440 besmettingen en zeven doden, het land dat wereldwijd het snelst en het meest succesvol is opgetreden tegenover het coronavirus. De kwestie over de waarnemersrol van Taiwan in de WHO is intussen doorgeschoven naar een volgende vergadering.