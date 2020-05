Woonzorgcentrum Katarinadal Hasselt maakt zich op om bezoek te ontvangen: “Heel blij, maar toch een dubbel gevoel”

Het bezoek zal niet plaatsvinden in het woonzorgcentrum zelf. “We werken samen met het Borrelhuis”, verduidelijkt Vervloesem. “Dat is een horecazaak in Hasselt die leegstaat. Zij hebben een vergaderzaal ter beschikking gesteld. Daar kunnen telkens vier bezoeken tegelijkertijd plaatsvinden, met de nodige social distancing. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de bezoekers niet in het woonzorgcentrum komen. Zo maken we de kans op besmetting veel kleiner.”

Aan het bezoek ging al heel wat voorbereiding vooraf. “Enerzijds moeten we ons personeel trainen in communicatieve vaardigheden, zodat ze de mensen goed kunnen aanspreken over de regels die nog strikt gevolgd moeten worden”, vertelt de directeur. “Anderzijds is het ook een hele praktische organisatie, om bewoners net op tijd bij het bezoek te krijgen en ze daarna direct weer te komen ophalen.”

