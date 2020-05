75 jaar geleden hielpen de Amerikanen ons bevrijden, én zadelden ons op met de sigaret

“De eerste onderzoeken naar de negatieve effecten van roken zijn gedaan door de nazi’s”, weet Els Veraverbeke, conservator bij Het Huis van Alijn in Gent. “In de jaren dertig legden Duitse onderzoekers een duidelijke link tussen roken en gezondheid. Waarna de conclusie snel gemaakt was dat roken niet bij een gezond Arisch lichaam hoort.”

De Duitsers gebruikten tijdens de oorlog al slogans in prenten of posters: “Elke sigaret is een schot in je hart” of “Niet-rokers leven statistisch langer”. “Pas in de jaren ’50 werden in een officieel aanvaard wetenschappelijk onderzoek de nadelige gevolgen van roken als bewezen geacht. Niemand had er toen echter oren naar. In de nasleep van de oorlog werd de sigaret bliksemsnel populair met in België een hoogtepunt in de jaren ’60. Tabaksfirma’s misleiden het publiek met reclames en onderzoeken. Of met de filtersigaret waarvan beweerd werd dat ze geen kwaad kon. Het zou tot de jaren ’90 duren voor de strijd tegen tabak vruchten begon af te werpen en de mentaliteit wijzigde.”