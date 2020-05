"De denker" van Rodin voor jou alleen: museum M Leuven geeft bezoeker alle ruimte

Ook het thema van de treurende moeder duikt in beide tijdperken op. Als pieta - Maria die haar dode zoon Jezus in de armen houdt - of die hem later beweent bij zijn graf. Middeleeuwse meesters beeldden dit vaak af. Constantin Meunier eeuwen later ook. Hij ging geregeld op retraite bij de trappisten van Westmalle en maakte nogal wat religieus geïnspireerd of neogotisch werk. Tegelijk is Meunier de verslaggever van de sociale ellende van de 19e eeuw. Denk maar aan zijn "Monument van de Arbeid" naast de brug over het kanaal in Laken.

Het religieuze en het sociale komen samen in "Het grauwvuur", een van de pakkendste werken in Leuven. Een moeder staat diep gebogen over het lange, magere, morsdode lichaam van haar zoon-mijnwerker. Meunier was getuige toen in 1887 in Quaregnon de lichamen van 120 mijnwerkers werden geborgen. Omgekomen door een ontploffing van steenkoolstof.