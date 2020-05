Asiel in Waregem stopt met adoptie honden: "Mensen vragen of ze hond mogen teruggeven na de coronacrisis"

Toen de coronacrisis begon, kregen dierenasielen niet meteen meer aanvragen om een hond te adopteren. Maar na enkele weken lockdown kwam daar verandering in. Jurgen Naert van Folyfoot uit Waregem: "We kregen dubbel zoveel aanvragen. Van gemiddeld twee per week naar drie à vier per week."

Mensen willen een hond tegen de eenzaamheid. Ze hebben veel tijd en het is toch iets leuker wandelen met een hond. Veel asielen kunnen de vraag amper bijhouden. Folyfoot greep in: "Wie een dier wil meenemen, moet bij ons een lange ­vragenlijst invullen. En we vragen ook foto's van de tuin”, zegt Jurgen Naert. “Hier stellen we dan nog wat bijvragen. Wat ga je doen als je weer gaat werken en er minder tijd is voor de hond? Als we mensen dan twijfelend naar elkaar zien kijken, gaat het niet door. We hebben ook controleurs over het hele land. Als we een slecht gevoel hebben, doen we een controle. Zo hebben we al twee honden teruggehaald. We hebben intussen de adopties zelfs stopgezet. “

Als er geen adopties meer gebeuren, dreigen dierenasielen overvol te geraken. Jurgen Naert: "Wij hebben gelukkig plaats genoeg. En als er toch plaats te kort is, kunnen we altijd een beroep doen op onze opvanggezinnen."