Bestuurder (79) vergist zich van pedaal en rijdt met auto doe-het-zelfzaak binnen

Even na de middag is een 79-jarige bestuurder met zijn auto een doe-het-zelfzaak in Mechelen binnengereden. Per vergissing duwde hij op het gaspedaal in plaats van op de rem. Twee winkelbedienden en een klant stonden vlakbij, maar bleven ongedeerd. De autobestuurder werd in shock naar het ziekenhuis gebracht. Hij had niet te veel gedronken. De schade aan de winkel is wel groot. De brandweer kwam het gebouw stutten.