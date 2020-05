Bezoekers van Minderbroedersmuseum in Sint-Truiden krijgen een frangipane

Volgens conservator Christa Engelbosch is er geen probleem om voldoende afstand te bewaren in het museum dat 2.700m² groot is. Er is ontsmettingsgel beschikbaar en pijlen die de weg wijzen. "Je hoeft ook geen tickets te reserveren want de toegang tot het museum is gratis. We laten 25 bezoekers per uur toe. Ook het kinderparcours is aangepast. Niemand, klein of groot, moet iets aanraken en de toegangsdeur kan je met je elleboog of je voet openduwen."