Brandweer Dendermonde waarschuwt: "Let op met handgel, als het in de zon ligt, kan er brand ontstaan"

In Baasrode bij Dendermonde is een kleine brand ontstaan in een garagebox waar ook ontsmettingsalcohol lag. De brand zou ontstaan zijn door een combinatie van verschillende producten. De brandweer was snel ter plaatse en de schade viel mee, maar: "Let toch op. We juichen het gebruik van handgel en ontsmettingsmiddelen toe, maar we moeten wel voorzichtig zijn. Door de alcohol die in zulke producten zit is zo'n gel licht ontvlambaar", zegt preventieadviseur van de brandweer van Dendermonde Alexis De Regge.