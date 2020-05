Brandweer Overijse helpt mee bosbrand blussen in Waals-Brabant

"Het vuur woedde op een oppervlakte van ongeveer één hectare, diep in het bos", vertelt kapitein Wielant Verboomen van de brandweerpost Overijse. "Dank zij de inzet van ons gespecialiseerd materieel zoals de bosbrandwagen (zie foto hierboven) konden we de brand snel meester worden. We kregen ook hulp van een helicopter van de Federale politie. Die loste vanuit de lucht enkele keren water op het brandende bos."