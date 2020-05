Brits parlement keurt immigratiewetgeving goed voor na de brexit

De wettekst schaft vanaf 2021 de specifieke rechten af om te immigreren van inwoners uit de Europese Economische Ruimte (de EU plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland. Welke criteria wel zullen gelden is niet opgenomen in de tekst, maar premier Boris Johnson stelde eerder al een systeem met punten voor, dat voorrang geeft aan hoogopgeleide werkkrachten.

De immigratie van inwoners uit de armste landen in de EU was een belangrijk twistpunt tijdens de campagne in de aanloop naar het brexitreferendum in 2016. Het "Leave"-kamp wilde het VK opnieuw de macht geven over zijn eigen grenzen.

Minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel beloofde maandag een "strikter, eerlijker en eenvoudiger systeem dat een vitale rol zal spelen in de strijd tegen het coronavirus. Labour-schaduwminister van Binnenlandse Zaken Nick Thomas-Symonds reageerde daarop dat de wet net "een bedreiging vormt voor de National Health Service op het moment dat we die meer dan ooit nodig hebben".

Om te mogen immigreren moet iemand minstens 25.600 pond per jaar (28.600 euro) per jaar verdienen. Dat is minder dan het nationaal mediaanloon, maar meer dan wat veel mensen verdienen in de gezondheidszorg en de sociale sector. Iets meer dan 13 procent van de NHS-medewerkers zijn buitenlanders, 5,5 procent is afkomstig uit de EU.

Patel benadrukte dat de overheid een versnelde visaprocedure op poten heeft gezet voor artsen, verplegers en andere gezondheidswerkers. Ook worden alle visa van die groep werknemers die tussen nu en oktober vervallen automatisch voor een jaar verlengd.

De meerderheid stemde voor de wet, de oppositie tegen.