Nergens was oversterfte door coronavirus zo groot als in Brussels Gewest

In de week van 6 tot 12 april lag het sterftecijfer het hoogst, in het Brussels Gewest noteerden we meer dan 500 overlijdens in die week en dat is zelfs drie keer hoger dan normaal. "Als we afgaan op het aantal overlijdens en niet op de geregistreerde besmettingen, dan is het Brussels Gewest de zwaarst getroffen regio van België", klinkt het. In de periode van 16 maart - aan het begin van de lockdown - tot 3 mei stierven er 2500 mensen, dat is ongeveer dubbel zoveel dan normaal. Dat is de zogenoemde oversterfte: het aantal mensen dat er meer gestorven is in vergelijking met het gemiddelde van vijf voorafgaande jaren (2015-2019).