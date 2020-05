Corona heeft winkelen duurder gemaakt

De totale inflatie in België kwam in de eerste drie maanden uit op 1 procent, vooral als gevolg van fors dalende energieprijzen. In maart bedroeg de inflatie zelfs maar 0,4 procent. De coronacrisis leidde tot kelderende olieprijzen. Zo lagen de consumptieprijzen van stookolie (-26,5 procent), aardgas (-16,8 procent), motorbrandstoffen (-16,1 procent) en elektriciteit (-8,3 procent) in maart veel lager dan verleden jaar.

Het Prijzenobservatorium keek ook naar de evolutie van de prijzen tussen april en maart. De impact van het coronavirus op de inflatie in maart bleef al bij al beperkt. In april is er wel degelijk een grote impact, al is die volgens het Prijzenobservatorium minder groot dan bijvoorbeeld Test Aankoop laat uitschijnen.