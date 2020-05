Coronatoeslag mag wel degelijk, maar misbruik wordt bestraft

"De economische inspectie is proactief controles aan het doen", verzekert minister Muylle. "De coronatoeslag moet altijd evenredig zijn met de werkelijke meerkost. We mogen ook niet in woekerprijzen terecht komen, dan moeten we optreden." Als u het gevoel heeft dat u een toeslag moet betalen die niet in verhouding is, kan u dat melden.

"Vandaag zitten we aan een 19-tal meldingen", zegt minister Muylle. "Dan gaat het vooral over verhuur of dringende bestellingen die plots véél duurder zijn. Maar als we het niet weten, kunnen we er niet op reageren. Laat het ons dus zeker weten", besluit de minister. Een melding maken kan via deze website.

Zorgverleners zoals tandartsen mogen overigens geen coronasupplementen vragen aan patiënten. Dat meldde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vorige week al "De inspecteur". De overheid werkt samen met het Riziv aan een tegemoetkoming om de extra uitgaven voor bescherming tijdens deze crisis zo goed mogelijk te compenseren.