De lockdown deed ons fietsen als nooit tevoren

Tijdens de lockdown reden we veel minder vaak met de auto maar opvallend is dat we in volle coronacrisis – pakweg tussen midden maart en eind april – wel even vaak de fiets bleven gebruiken. Telraam.net, dat met behulp van sensoren en camera’s op honderden plaatsen in Vlaanderen op gewest- en lokale wegen het aantal auto’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers telt, biedt een interessante blik op de evolutie van onze verplaatsingen in steden en dorpen.

De grafiek hieronder toont de relatieve verhoudingen tussen het aantal getelde auto’s, vrachtwagens, fietsers en voetgangers sinds het begin van de coronacrisis.