De vijf boeken die het leven van hoofd expertengroep (en "Suske en Wiske"-fan) Erika Vlieghe hebben veranderd

“Ik studeerde thuis, bij mijn ouders, in Bonheiden en 's ochtends bij het ontbijt las ik De Standaard, waar toen nog vervolgverhalen in werden gepubliceerd. "Zuster Veronica. Het drama van Yambuku" van William Close is daar een voorbeeld van. Het is gebaseerd op een waargebeurd verhaal; hoe zusters in Yambuku, in Congo, de eerste uitbraak van ebola meemaakten. Ik was toen al erg geïnteresseerd in epidemies en gevaarlijke ziekten.”