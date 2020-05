Drones zullen aantal bezoekers controleren op markt in Genk

In Genk zijn er twee markten: eentje in het centrum op donderdag en eentje in de Vennestraat op zaterdag. De versmarkt in de Vennestraat telt sowieso minder dan 50 kramen en vindt dus vanaf zaterdag gewoon weer plaats. Maar voor de markt op donderdag moest de stad wel een oplossing zoeken, het is met zo'n 150 kramen de grootste markt van Limburg.

De stad Genk gaat nu in drie shiften werken, zodat er telkens maar 50 kramen staan. Schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V): "We zullen werken met 3 ploegen die om de week komen staan. We zullen ze op een bepaalde plek zetten zodat we ze van elkaar kunnen scheiden, in 3 zones." Wanneer een zone te veel volk trekt, kan die ook even afgesloten worden en kunnen de andere zones verder werken. Er worden ook looprichtingen aangegeven en er zal handgel zijn aan de ingang.

En: er zullen ook drones worden ingezet om te kijken hoeveel mensen er zijn. "We gaan stewards aan de ingang laten tellen, maar we zullen ook een politiedrone in de lucht sturen om te kijken of de tellingen op de grond overeen komen met wat er in de realiteit gaande is op de markt."