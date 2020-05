70 mensen verliezen job bij Kortrijkse drukkerij Hoorens: "Corona gaf de doodsteek voor ons bedrijf"

In Heule verliezen 70 werknemers van drukkerij Hoorens Printing hun job. Het bedrijf gaat in vereffening. Het nieuws kwam als een verrassing voor het personeel en de vakbonden.

De arbeiders en bedienden hadden wel al begrepen dat er iets op til was. "Iedereen verwachtte dat het bedrijf zou herstructureren en een aantal activiteiten stop zou zetten, maar een complete vereffening had niemand zien aankomen", zegt vakbondssecretaris Erik Meeuws van het ABVV. "Het bedrijf maakte al sinds 2018 verlies. De vraag naar huis-aan-huisfolders ging in dalende lijn en de grondstofprijzen bleven stijgen."