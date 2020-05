Corona zorgt voor verdubbeling fietsers op fietssnelwegen in Vlaams-Brabant

Tien vaste tellers registreren de fietsbewegingen op de Vlaams-Brabantse fietssnelwegen. De sterkste stijging in het fietsverkeer was er op de Leirekensroute (F27) in Londerzeel met 30.129 getelde fietsers over de hele periode van 16 maart tot 3 mei. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van bijna 100 procent. Ook in Nossegem, op de fietssnelweg F3 tussen Leuven en Brussel, waren er 80 procent meer fietsers dan vorig jaar. Met 75 procent meer fietsers in Herent vervolledigt fietssnelweg F8 tussen Leuven en Mechelen de top 3.