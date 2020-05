E34 in beide richtingen afgesloten in Mol-Postel door brandende tankwagen

Een van de vrachtwagens, een tankwagen, heeft vuur gevat. De hulpdiensten laten de snelweg in beide richtingen afsluiten om het ongeval zo veilig en efficiënt mogelijk te kunnen afhandelen.

Over eventuele slachtoffers is nog niets bekend, maar de hulpdiensten zijn alvast massaal ter plaatse geroepen. De afhandeling zal zeker in de richting van Antwerpen een hele tijd duren, vreest het Verkeerscentrum. Richting Nederland moet je momenteel de snelweg verlaten in Retie om er voorbij de grens in Eersel weer op te rijden. Over langere afstand van en naar Eindhoven is de E19 via Breda een alternatief.