"Een bad nemen met bleekwater is géén goed idee": Antigifcentrum krijgt een pak meer oproepen door coronacrisis

Dat mensen vaker met gevaarlijke stoffen in aanraking komen, omdat ze nu eenmaal meer thuis zijn, is een deel van de verklaring. Maar dat is niet alles: "Mensen zijn veel meer bezig met poetsen en hygiëne. Ze gaan vaker poetsen, met sterkere producten, of combinaties daarvan. En dat is niet altijd een goed idee, want dan kunnen er chemische dampen ontstaan die heel irriterend kunnen werken."

En volgens Vandijck gaat het nog verder, als het over persoonlijke hygiëne gaat: "Mensen bellen ons omdat ze hun handen gaan ontsmetten met bleekwater. Ze gaan zich ook douchen of een bad nemen met bleekwater. Ze ontsmetten hun handen met brandalcohol, of wassen zich met essentiële oliën. Dat zijn allemaal heel gevaarlijke producten, waardoor ze zware brandwonden of vergiftigingen kunnen oplopen." In sommige gevallen moet het Antigifcentrum de bellers doorverwijzen naar de huisarts of het ziekenhuis.