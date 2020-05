In de val van de coronabrigade

‘Ik houd mij wél aan de regels!’ riep ik uit, ‘ik zit hier moederziel alleen op…’ Oeps! Bijna had ik mijn mond voorbijgepraat. ‘Op de camping van Westmeerbeek,’ vulde de dame van de coronabrigade aan. ‘Bedankt om zolang aan de lijn te blijven. Eindelijk hebben we u kunnen traceren. Nog een prettig verblijf in de isoleercel.’ Ik keek uit het raam. In de vallende duisternis zag ik hoe mijn caravan door zwaarbewapende robocops werd omsingeld. Ik greep de goedendag die ik steeds bij me draag en bereidde mij voor op de eindstrijd. Op hoge poten, met gekromde rug en met schuim om de bek stond ook het katje klaar om tot de aanval over te gaan.

Inderdaad was mij het zonet beschrevene overkomen. De hoest was evenwel niet veroorzaakt door het overroepen virus, maar door een brutale vlieg die zich tussen de bananen had verstopt en van een geeuw mijnerzijds misbruik had gemaakt om mijn keelholte binnen te vliegen. Ik had ook daarover verslag uitgebracht op Facebook – er mag al eens gelachen worden, maar ook daar is een mens dus niet veilig voor verraad en spionage.

Zou dat kleine knobbeltje achter mijn linkeroor dat er vroeger niet was dan toch een verborgen chip zijn? ‘Wij weten alles, mijnheer Van Dievel,’ klonk het zelfverzekerde antwoord. ‘Ik ben kerngezond!’ luidde mijn tweede reactie. ‘Hij zegt dat hij kerngezond is,’ hoorde ik mijn oproepster naar haar collega-contact tracers roepen. Er weerklonk luid en vrolijk en algemeen gelach. ‘Nochtans,’ zei de dame van de coronabrigade plots op zeer zakelijke toon, ‘nochtans hebt u eergister om 17u15 in de supermarkt van Westmeerbeek, en meer bepaald in de afdeling groenten en fruit, een onbedaarlijke en vervaarlijke hoestbui gehad.’

Ik was dus helemaal niet voorzien op het telefoongesprek dat mij gisteren overkwam. Ik zat vredig uit het raam te staren, onderwijl zeker katje aaiend, dat net als ik in de illegaliteit leeft en dat ik op vraag van velen verborgen hou. Is het trouwens normaal dat zulk snoezig katje plotse aanvallen van agressiviteit vertoont?? Ik zal het eens vragen op Facebook.

Er wordt een karikatuur gemaakt van het leed der bezitters van een tweede verblijf. Alsof zij hun eigendomsrecht willen afdwingen op kosten van de belastingbetaler, bijvoorbeeld. Terwijl zij juist helden zijn in de nooit eindigende oorlog van de burger tegen de almachtige staat. Neem nu mij. Al weken houd ik mij verborgen in mijn tweede verblijf, zijnde een eenpersoonscaravan op de camping van Westmeerbeek, die al sinds half maart wederrechtelijk gesloten is door een regering die ik niet erken. Terwijl ik eigenlijk een gerieflijke woning betrek in het naburige Zoerle-Parwijs, voorzien van bladblazer, kantmaaier en zelftrekkende grasmachine!

