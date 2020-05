Eerste deel Oosterweelverbinding vroeger dan gepland afgewerkt op E17 richting Gent

Omdat de werken in de richting van Gent nu al klaar zijn, beginnen ze maandag al aan de werken in de rijrichting van Antwerpen. “Dat is meer dan een jaar eerder dan gepland”, zegt Annik Dirx van bouwheer Lantis. “De werf was eigenlijk voorzien voor de zomer van 2021. Aansluitend aan deze werken zullen we ook beginnen met het plaatsen van de geluidsschermen langs de snelweg. Dat betekent dat we de E17 vernieuwd mét geluidsschermen aan het einde van dit jaar al zullen opleveren. Ook dat is meer dan een jaar eerder dan gepland.”