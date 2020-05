Eerste gezinnen in Museum voor Natuurwetenschappen

“Onze kinderen zijn echt fan van dit museum”, vertelt Brusselaar Vincent die hier samen met zijn gezin als een van de eerste op bezoek is. “Vanaf het museum open ging, wilden we hier dan ook zijn.” gaat hij verder. “De afgelopen weken hebben we veel gewandeld in de buurt van ons huis, dit weekend zijn we mijn ouders gaan bezoeken die we al twee maanden niet hadden gezien. Heel veel hebben we dus niet gedaan. Daarom is het zo fijn om hier in het museum te kunnen rondlopen. Ik merk ook aan de andere bezoekers dat ze genieten om iets anders te kunnen doen dan iets kopen of eten.”