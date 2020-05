Eerste leerjaar Zilverberg in Rumbeke moet thuisblijven na besmetting van kleuter in noodopvang

Directeur Ann Bruwier doet het verhaal. "De ouders van een kleuter van 3 en een half hebben me zondagavond verwittigd. Er was corona vastgesteld bij hun kindje. De kleuter zat de afgelopen twee maanden in de noodopvang van onze school. Op die manier is het kindje in aanraking gekomen met de bubbel van het eerste leerjaar en de leerkrachten die toezicht hielden in de noodopvang. Ik heb beslist dat de 26 leerlingen van het eerste leerjaar nog niet naar school mogen komen. Ik heb ook 22 gezinnen met kindjes in de noodopvang verwittigd."

De kinderen die in nauw contact gekomen zijn met de kleuter, moeten uit voorzorg twee weken thuis in quarantaine blijven. Gedurende die periode moeten de ouders aandachtig zijn voor symptomen van corona en tweemaal per dag de temperatuur nemen. Bij symptomen moeten de ouders de huisarts telefonisch contacteren. Die zal afspreken waar een coronatest kan gebeuren.

De besmette kleuter is na twee dagen koorts intussen hersteld. Directeur Ann Bruwier: "We hopen dat we het eerste leerjaar op 25 mei kunnen heropstraten. Onze kinderarts wijst erop dat de kans minimaal is dat een kindje van zo'n jonge leeftijd de besmetting doorgeeft aan volwassenen."

Voor de andere leerlingen van basischool De Zilverberg is er geen probleem. Zij mogen gewoon naar school blijven gaan.