Evenementenhal uit Zottegem bedenkt 7 drive-inconcepten voor de zomer

“Toen wij vernamen dat evenementenhal Sotto’s dicht moest voor onbepaalde tijd, en er 2 weken later aangekondigd werd dat de grote festivals ook niet meer mochten plaatsvinden in de zomer, zijn we beginnen nadenken over een alternatief”, vertelt initiatiefnemer Pieter Lambert. “Zo zijn we uitgekomen op een aantal drive-inconcepten.”