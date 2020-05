De stemming

Het einde van onze klassieke peiling betekent het einde van een tijdperk. In november 2002 peilden we voor het eerst samen met De Standaaard naar uw politieke voorkeuren. Tot op dat moment was er in België eigenlijk maar één noemenswaardige politieke peiling, die van de krant La Libre Belgique.

In aanloop naar de verkiezingen van 2003 zond VRT NWS vervolgens Doe De Stemtest uit. Samen met de peiling wilden we de Vlaming beter informeren over de politiek. Doe De Stemtest was een interactief programma op een moment dat het internet nog niet alomtegenwoordig was. De kijkers thuis konden de test via sms invullen. Er werd gepeild naar het standpunt over een resem politieke thema’s en de kijker kreeg daarna een volgorde van partijen teruggestuurd waarbij hij of zij het dichtst aanleunde.