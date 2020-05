Antwerpse GZA-ziekenhuizen sluiten Covidafdelingen

De Gasthuiszusters hebben 3 ziekenhuizen in Antwerpen: Sint-Vincentius in Antwerpen, Sint-Augustinus in Wilrijk en Sint-Jozef in Mortsel. Sinds vorige week is er in Sint-Vincentius geen sprake meer van een Covidafdeling. "Wij hadden op een bepaald moment nog maar 2 covidpatiënten buiten onze intensieve zorgen liggen. Dan heeft het geen zin om een hele afdeling vrij te houden", zegt clusterdirecteur Peter Peeters van GZA in Start Je Dag. "Deze week wordt ook in Sint-Augustinus de Covidafdeling gesloten".

Hoe gaat het vanaf nu dan wel in zijn werk? "Als er bijvoorbeeld een zwangere vrouw binnenkomt, zal zij gewoon op de materniteit worden opgenomen. Indien ze besmet blijkt met het coronavirus blijft ze op die afdeling, maar dan wél in een isolatiekamer. Zo kan ze wel met alle expertise van de vroedvrouwen worden behandeld. De longarts zal dan naar de materniteit komen om haar te behandelen voor corona. Op elke afdeling zullen er dus aparte isolatiekamers zijn voor mensen met het coronavirus", aldus Peeters.

Heel wat ziekenhuizen hebben bij de start van de coronacrisis de afdelingen anders ingericht zodat er geen risico op besmetting was tussen 'gewone' patiënten en patiënten met corona. "Daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken. We blijven de nodige maatregelen aanhouden om ervoor te zorgen dat alles zo veilig als mogelijk kan verlopen zoals het dragen van beschermingsmateriaal", vertelt Peeters.