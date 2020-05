Gent bepaalt met loting welke marktkramer er op Ledebergplein mag staan

“We gaan elke week op zondag in de eerste plaats de voorkeur geven aan voedingskramen en bloemen- en plantenkramen. Zij mogen er elke week staan. Dat gaat over 35 kramen. Die gaan we aanvullen met 15 andere kramen die via een lotingsysteem uitgekozen worden. Op die manier kan elke marktkramer eens op de markt staan. Het gaat voor alle duidelijkheid om een loting waarbij je niet elke keer opnieuw kans hebt om er wel of niet bij te staan. We geven de garantie dat elke marktkramer om de drie zondagen op de markt kan staan. We willen alles op een zo eerlijk mogelijke manier laten verlopen.”