Milieufront onderzoekt manier om regenwater van Gentse kerkdaken op te vangen: “We kunnen elke druppel gebruiken”

“We willen graag onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het regenwater dat op de daken van de Gentse kerken valt op te vangen”, vertelt Steven Geirnaert van het Gents Milieufront. De stad heeft 47 kerken en het regenwater dat op die daken valt, gaat nu rechtstreeks naar de riolering. “Het zou mooi zijn als mensen in de buurt dat water kunnen hergebruiken, of dat we het water kunnen laten infiltreren in de bodem. De droogte wordt almaar extremer. We gaan elke druppel water die er valt in de toekomst zoveel mogelijk bij ons moeten houden.”