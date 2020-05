Getuigenis van Dylan maakt veel reacties los: "Beleid doet niet genoeg om kansarme kinderen te ondersteunen"

“Je kan je de vraag stellen of we wel genoeg doen, of het beleid wel genoeg doet om die kinderen te ondersteunen”, vraagt Ive Marx zich hardop af. “En ik denk dat het antwoord op die vraag nee is”, klinkt zijn harde conclusie.

Marx denkt dat er veel meer zou kunnen gebeuren vanuit de overheid om de kinderen te ondersteunen die in kansarmoede opgroeien. “Dylan vroeg gisteren om extra eten te kunnen kopen. Wel, dat is perfect mogelijk. We hebben daar de kanalen voor, legt Marx uit. “In Vlaanderen hebben we het groeipakket, zoals de kinderbijslag thans genoemd wordt, die ouders van alle kinderen krijgen.