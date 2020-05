Hartsvriendinnen Lucienne (82) en Cecile (82) zitten vast in Spanje: "Samen zijn, is het beste van het beste"

Lucienne en Cecile leerden elkaar als kind, jaren terug, kennen in Bredene. Sindsdien zijn ze hartsvriendinnen. Lucienne woont sinds haar pensioen in Spanje. Haar vriendin uit Grimbergen kwam op bezoek, maar door de coronacrisis zit ze vast. "Maar erg vind ik dat niet", zegt Lucienne. "Ik vind het net leuk dat Cecile hier is."

"Het is plezant om alles samen te doen. Ik ken Cecile al van toen ik 9 jaar oud was. We zaten samen in de klas tot we 12 jaar oud waren. Enkele jaren later, toen we allebei 21 jaar waren, huwden we elk met een man. Zij verhuisde naar Grimbergen, waardoor we een aantal jaar geen contact meer hadden. Maar 30 jaar later vonden we elkaar gelukkig terug."