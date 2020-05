Wat als ook de Disney-fantasiewereld met het coronavirus te maken krijgt?…

Op nieuwswebsite BoredPanda verduidelijkte AL zijn keuze voor Disney: "Mijn meest recente bewerkingen zijn geïnspireerd door de COVID-19-pandemie. Ik heb nu wat meer tijd om ermee bezig te zijn, alsook meer motivatie en inspiratie, ten gevolge van de quarantainemaatregelen. Ik ben dan op zoek gegaan naar een manier om iets plezants te brengen en wat lichtpuntjes te vinden in de toestand waarin we ons allemaal bevinden. Ik vond het alvast een goed idee om de figuren van Disney hierbij te betrekken."

"Disney heeft altijd al een belangrijke rol gespeeld in mijn leven. Ik ben opgegroeid met de diverse tekenfilms op videocassettes. Dat ik nu zelf Disney in mijn werk kan integreren doet me veel plezier en blijft me herinneren aan mijn kindertijd."

We selecteerden volgende 10 Disney-situaties in coronatijden:

1.