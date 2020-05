Zo bewaart deze school de verplichte afstand: "Een hoepel voor elk kind en ze gaan zelfs mee naar de wc"

Voorlopig vinden de meeste kinderen de hoepel nog leuk, het is natuurlijk allemaal nog nieuw. Maar zal dat blijven duren? “Dat is niet haalbaar, en vol te houden”, zegt directrice Liesbeth Taveirne. “Ze kunnen natuurlijk ook spelen met die hoepel. En ze mogen ook andere contactloze spelletjes doen. We houden het voorlopig nog wel redelijk strikt, zodat ze goed weten 'dit is mijn afstand'. Dat zal na verloop van tijd wel versoepelen. Het is alleszins niet iets om jaren vol te houden.”

“Ik vraag me af wat de invloed op hun verdere leven zal zijn. Wij hebben nooit zoiets meegemaakt. Hoe gaan zij dat later vertellen aan hun kinderen? Dat ze destijds naar school gingen en afstand moesten houden. Dat zijn we niet gewoon”, besluit de directrice.