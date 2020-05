Podvis: Ronny is al 16 jaar geïnterneerd voor relatief kleine feiten, hoe kan dat? "Ik heb lotje getikt" 

De wetgever bepaalde helaas geen overgangsbepalingen en dat betekent dat de rechtbanken daarover moeten oordelen. Dat is ook logisch, zo zeggen sommigen, want het is ook de rechter die zich in het verleden over deze mensen heeft uitgesproken. En die uitspraak is definitief, in juridische termen, is in kracht van gewijsde gegaan, en een rechterlijke uitspraak kan je niet zondermeer negeren, die moet je respecteren.