Internaten kunnen in coronatijden voor meest kwestbare kinderen en jongeren een verschil betekenen

Naar schatting een duizendtal jongeren verblijven op vraag van de jeugdrechter of de jeugdhulp in een internaat. Het is een positieve oplossing voor tal van delicate gezinssituaties, en in het belang van de kinderen zelf en niet enkel een laatste strohalm. Dat er ook bij internaten worden aangeklopt voor precaire situaties als voorlopige oplossing klopt ook. Dat is niet altijd evident, dat beseffen we. Jeugdrechters en jeugdhulp hebben een waaier van mogelijkheden en soms is het zoeken naar de juiste hulpverlening op maat. We zoeken daar, samen met veel partners op het terrein, naar oplossingen.