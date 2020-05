Jemen krijgt na oorlog, hongersnood en cholera nu ook coronavirus als bijbelse plagen over zich heen

Noch de Wereldgezondheidsorganisatie noch humanitaire organisaties weten precies hoe erg het virus verspreid is in het land, want er is gebrek aan zowat alles: van testmateriaal tot mensen die testen moeten afnemen. In veel gebieden kan dat niet of nauwelijks wegens de gevechten en de onveiligheid. De enige zekerheid is dat het virus er is dat het zich dus ongemerkt en snel kan verspreiden en dat er zeker in de zuidelijke grootstad Aden nu plots veel meer mensen sterven dan normaal het geval is. Vanuit andere delen van het land is het erg moeilijk om een beeld te vormen. In een vijfde van Jemen zijn er gewoon geen dokters of ziekenhuizen. (Lees verder onder de foto).